Réouverture des commerces : "Il va falloir qu'on trouve des compléments d'activités", estime le président de l'Association des commerçants de Nantes

Il faut dérouler "tous les tapis rouges" pour faire revenir la clientèle en centre-ville, estime Olivier Dardé.

Lundi 11 mai, 400 000 commerces de France rouvrent leurs portes. Mais en ces temps compliqués et malgré le déconfinement, "il va falloir qu'on trouve des compléments d'activités", témoigne sur franceinfo Olivier Dardé, le président de Plein Centre, l'Association des commerçants du centre-ville de Nantes.

Sur ses 430 adhérents, "à peu près la moitié" sont ouverts lundi, explique Olivier Dardé, "puisque dans [s]es adhérents, il y a des cafés" qui eux ne peuvent pas ouvrir tout de suite. "On est tous prêts, affirme-t-il. On est sur le terrain. Il faut faire attention à protéger nos collaborateurs et protéger nos consommateurs. C'est pour ça qu'on a mis en place des protocoles sanitaires très importants, de façon à ce qu'on puisse rassurer tout le monde".

"Jouer collectif et local"

Mais face à des commerces qui ont "une fragilité" et qui "ont souffert depuis déjà pas mal d'années", insiste le président de Plein Centre, "on est aussi obligé de mettre en place du market place", soit de la vente en ligne, comme "'ma ville, mon shopping'".

On a mis aussi en place du drive, du click and collect, des commandes groupées à livrer à domicile. On remplace certains modes de livraison pour être complémentaire aux commerces physiques. Olivier Dardé, président de l'Association des commerçants du centre-ville de Nantesà franceinfo

"Il y a des commerces qui ne vont pouvoir accueillir qu'une ou deux personnes, alors aujourd'hui, il faut être en capacité de trouver d'autres modes de chiffre d'affaires, prévoit Olivier Dardé. Il va falloir qu'on joue collectif et qu'on joue local dans cette dimension".

Pour Olivier Dardé, les potentiels clients cette semaine se tourneront d'abord vers l'alimentaire et bien sûr vers "les coiffeurs, en ligne de mire. Et puis petit à petit, je pense qu'on ira vraiment dans l'achat plaisir parce que les gens ont besoin aussi de partager et de vivre ces moments. Et puis, au-delà du commerce, venir dans le centre-ville, c'est aussi une démarche patrimoniale. C'est un moment de convivialité. C'est un bien commun, c'est une vraie vie". Mais le président de Plein Centre temporise, "il faut rassurer les gens, leur assurer qu'on puisse les faire venir à vélo, organiser les transports en commun, il faut tout organiser. Il faut tous les tapis rouges."