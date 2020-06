Réouverture des cinémas : "On parie" sur la "motivation des spectateurs", assure la Fédération nationale du cinéma français

Les cinémas sont enfin autorisés à rouvrir après 100 jours de fermeture dus au coronavirus. Le protocole sanitaire est simple : un siège d'écart entre chaque groupe de spectateurs et le masque obligatoire quand on circule.

Marc-Olivier Sebbag, délégué général de la FNCF (Fédération nationale du cinéma français), dit espérer lundi 22 juin sur franceinfo que les spectateurs vont reprendre le chemin des salles de cinéma qui rouvrent progressivement en cette troisième phase de déconfinement post épidémie de coronavirus : "On parie sur cet enthousiasme, sur cette motivation des spectateurs pour qu'ils reviennent rapidement", a-t-il déclaré. Il mise sur le "capital sympathie" pour le 7e art, "un capital d'amour du cinéma en France qui est très élevé".

franceinfo : Est-ce que le protocole sanitaire vous convient ?

Marc-Olivier Sebbag : Ce sont des mesures sur lesquelles on a beaucoup travaillé avec le gouvernement. Et effectivement, chaque spectateur aura l'assurance qu'il y aura un espace entre lui et ses voisins ou entre lui, ses amis ou sa famille avec qui il est venu et les autres personnes dans la salle. Les cinémas ouvrent parmi les secteurs qui ouvrent les derniers, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, après cent jours de fermeture. Cela a permis à tout le monde de se préparer. La fédération a édité un certain nombre d'éléments pour aider les salles, notamment des petits clips à projeter sur l'écran pour que les spectateurs aient bien les informations en tête lorsqu'ils sont assis. C'est-à-dire un siège d'écart avec leurs voisins, et puis, quand on se lève, on remet son masque pour aller, par exemple, vers la sortie en gardant la distance d'un mètre, la fameuse distance de distanciation physique.

Est-ce que tous les cinémas de France vont pouvoir ouvrir ?

Oui, tous les cinémas du pays sont en mesure de rouvrir aujourd'hui. Certains vont rouvrir mercredi, le jour plus traditionnel de la semaine cinématographique, quelques-uns un peu plus tard. Mais ce n'est pas la période qui vient de passer qui nous inquiète, mais plutôt celle qui arrive. On va avoir une situation dans laquelle les charges du passé n'ont pas été annulées. Un certain nombre de charges sont toujours en vigueur comme les loyers. Elles vont peser sur les entreprises alors que les nouvelles charges d'activité vont arriver désormais. Mais on est assez confiant finalement vis-à-vis de cette reprise, les spectateurs sont très chaleureux et très enthousiastes.

Il y a eu un sondage la semaine dernière qui est paru qui dit que 18 millions de Français sont prêts à revenir au cinéma dans les quatre prochaines semaines. Marc-Olivier Sebbag, délégué général de la FNCFà franceinfo

C'est un chiffre très élevé, beaucoup plus que ce qu'on craignait. On est très heureux de cet enthousiasme que les spectateurs manifestaient.

Vous ne craignez pas la concurrence de Netflix qui a pris plus de place chez les Français durant le confinement ?

En fait, l'inquiétude dépend de la durée qui nous sépare du retour à une situation à peu près normale. Si cela ne dure que quelques semaines et bien tout le monde saura dépasser cette situation. Mais si on devait s'installer à un niveau de fréquentation plus bas que d'habitude, effectivement, ça pourrait fragiliser beaucoup de cinémas et on nous serons très vigilants. Mais la France est le premier pays cinéphile d'Europe. L'année dernière, on a eu 213 millions de spectateurs en France. C'est le deuxième score le plus élevé depuis 1967. On a un capital sympathie, un capital d'amour du cinéma en France qui est très élevé. On parie sur cet enthousiasme, sur cette motivation des spectateurs pour qu'ils reviennent rapidement.