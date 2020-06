Réouverture de l'aéroport d'Orly : cette crise "va coûter très cher à tout le monde et sera destructrice d’emplois", affirme son directeur

Régis Lacote parle de plusieurs milliards d'euros de perte de chiffres d'affaires pour l'ensemble des acteurs économiques qui font vivre ou vivent de l'aéroport en raison de la crise du coronavirus.

Régis Lacote, directeur de l’aéroport de Paris-Orly, a fait part vendredi 26 juin sur franceinfo de sa "grande joie" de pouvoir rouvrir l’aéroport après trois mois de fermeture en raison de la crise sanitaire du coronavirus. Mais une autre crise, économique cette fois, fait planer une menace sur l’emploi. "Elle va coûter très cher à tout le monde et elle sera destructrice d’emplois", a-t-il affirmé. "On n'attend pas de reprise ou de retour à la normale avant 2022-2023 dans les scénarios optimistes", a rappelé Régis Lacote.

franceinfo : On imagine que c’est un soulagement pour vous de rouvrir l’aéroport d’Orly ?

Oui, c'est une grande joie pour l'ensemble de la communauté aéroportuaire et des acteurs économiques qui font vivre l'aéroport et qui vivent de l'aéroport que de pouvoir redémarrer aujourd'hui, même si c'est un redémarrage qui est quand même très partiel. Vous l'avez dit 10% peut être dans les prochains jours, 15 à 20%. Mais oui, effectivement, c'est une joie.

Combien vous ont coûté ces trois mois de fermeture ?

Ces trois mois de fermeture ont coûté cher à toute l'industrie du transport aérien. Les compagnies aériennes et les aéroports aussi. Bien entendu, personne n'est épargné par cette crise et elle continuera de coûter très cher. On n'attend pas de reprise ou de retour à la normale avant 2022-2023 dans les scénarios optimistes et, dans les scénarios les plus pessimistes, 2028. Donc, effectivement, elle va coûter très cher à tout le monde et elle sera destructrice d'emplois et donc de valeur.

Des emplois pourraient disparaître à Orly ?

Personne n'est à l'abri. L’aéroport, groupe ADP. On est tous impactés par cette crise. Et oui, effectivement, on s'interroge. On s'inquiète pour le devenir de l'emploi et de nos propres emplois. Et on réfléchit actuellement à comment essayer au mieux de sortir de cette crise. Ce qu'on souhaite tous, c'est que la reprise soit permanente, durable et progressive et qu'elle puisse être le plus rapide possible. Maintenant, effectivement, si elle doit durer et s'étaler sur plusieurs années, tous les acteurs et pas que l'aéroport devront effectivement se poser des questions et peut être devoir adapter leurs emplois.

Quelle est la perte de chiffre d'affaires qu'a représenté cette fermeture ?

Aujourd'hui, c'est encore trop tôt pour le dire, mais c’est plusieurs centaines de millions (d'euros) rien que pour le groupe d'ici à la fin de l'année 2020 pour la simple fermeture de l'aéroport d'Orly. Et si on additionne ça pour l'ensemble des acteurs économiques présents sur la plateforme, les compagnies aériennes et tous ceux qui vivent et qui font vivre l'aéroport et qui vivent de l'aéroport, c'est plusieurs milliards, très certainement, qui auront été finalement perdus au travers de cette crise.

Peut-on espérer un retour normal du trafic avant 2023 ?

Je serais bien en peine de pouvoir vous dire exactement quand le retour à la normale se fera. Je le souhaite le plus rapide possible. Si on est optimiste, on pense effectivement qu'à l'horizon 2021-2022, on aura retrouvé un niveau de trafic très proche de ce qu'il faisait avant. Mais, c’est une question bien compliquée que de savoir finalement quelle sera l'échéance du retour.