Rentrée scolaire : les parents ne démarrent pas l'année "avec une immense sérénité", selon la PEEP du Val-de-Marne

"On vient de vivre deux années assez compliquées. On ne démarre pas celle-ci avec une immense sérénité", a affirmé mercredi 1er septembre sur franceinfo Myriam Menez, présidente de la PEEP du Val-de-Marne, à la veille de la rentrée scolaire.

Dans ce contexte de crise sanitaire, "la grosse crainte est, qu'à peine ouvertes, on voit des classes se refermer". Myriam Menez voit le risque de "commencer avec des enseignants absents non remplacés, parce que malades et que les viviers de remplaçants sont assez épuisés". Elle redoute également que "des enfants décrochent rapidement parce que certains, il y a déjà longtemps qu'ils n'ont plus de vrai rythme scolaire".

Certains jeunes, depuis plus de trois ou quatre mois, n'ont pas été scolarisés Myriam Menez franceinfo

"Pour certains, cela va être très dur", notamment pour ceux qui changent de niveau. Pour les élèves qui passent de l'élémentaire au collège, ou du collège au lycée, "tout ce qui se mettait en place avant pour faire cette liaison, pour leur faire découvrir leur nouvel établissement, l'année dernière cela n'a pas été pu être fait du fait des difficultés liées au Covid".

La présidente de la PEEP du Val-de-Marne estime donc que "pour les enfants les plus fragiles, cela va être de vrais manques, et cela risque de se ressentir très vite".