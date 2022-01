Rentrée scolaire : le Snes-FSU a déposé un préavis de grève dans le secondaire pour la semaine du 3 au 7 janvier

Le syndicat d'enseignants du secondaire ne réclame pas la fermeture des écoles, mais des mesures de protection et de prévention pour "protéger au mieux élèves et personnels".

Le Snes-FSU, principal syndicat d'enseignants du secondaire, a déposé un préavis de grève pour la semaine du 3 au 7 janvier 2022. Ce préavis "sera renouvelé tout au long du mois de janvier", précise le syndicat sur son site Internet. Dans son préavis, déposé le 28 décembre, le Snes-FSU s'inquiète des mesures jugées "insuffisantes" prises par le gouvernement pour lutter contre la cinquième vague du Covid-19.

"L’absence d’annonces gouvernementales pour les collèges et les lycées en pleine cinquième vague, avec un variant qui circule rapidement, est irresponsable." Snes-FSU

Le Snes-FSU ne réclame pas la fermeture des écoles, mais "des mesures de protection et de prévention pour protéger au mieux élèves et personnels". Il constate que "le ministre se garde bien de prendre de telles mesures et répond systématiquement ‘École ouverte’ à presque toutes les interpellations". Selon le syndicat, l’"école ouverte", défendue depuis des mois par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Education nationale, "ne sert en réalité qu’à masquer la vacuité de la politique sanitaire en milieu scolaire de ce gouvernement".