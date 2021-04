Rentrée des classes : les élèves du primaire et de maternelle font leur retour à l’école

Lundi 26 avril, les élèves de maternelle et du primaire font leur retour à l’école, après les vacances scolaires. Un protocole strict sera à respecter, et 400 000 autotests devraient être déployés chaque semaine en primaire.

Dernier jour de vacances pour les élèves de maternelle et de primaire avant la rentrée des classes, lundi 26 avril. "C’était un petit peu sportif vu qu’on travaille tous les deux. On est très content que les écoles rouvrent", avance un père de famille. Les consignes sanitaires sont strictes, mais pas nouvelles : port du masque obligatoire dès 6 ans, aération des pièces, lavage des mains et limitation des contacts. En outre, au premier cas positif, la classe devra fermer.

Un retour des collégiens et lycéens le 3 mai

Pour surveiller l’évolution de la situation sanitaire, 400 000 tests salivaires seront disponibles par semaine pour les élèves du primaire. Les professeurs, de leur côté, auront des autotests. "Je n’ai pas d’informations, j’ai une lettre de M. Blanquer qui est arrivée où on nous dit qu’on va avoir les tests, mais on attend. On va peut-être avoir une mise à jour avec ce qu’il va falloir faire. Mais qui va apprendre aux enfants à faire les tests ?", s’interroge Isabelle Genty, directrice d’école et secrétaire FSU 92. Les élèves des collèges et des lycées doivent patienter encore une semaine, leur rentrée aura lieu le 3 mai prochain.