Rentrée des classes : le protocole sanitaire détaillé par Jean-Michel Blanquer

La conférence de presse de rentrée du ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, a été l'occasion de dévoiler le protocole sanitaire mis en place le 2 septembre. Le masque obligatoire, un dépistage massif et des dispositifs d'aération des classes sont prévus.

Le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, a précisé le nouveau protocole sanitaire mis en place à la rentrée lors d'une conférence de presse, jeudi 26 août. Le masque sera obligatoire dans les établissements, et pourra être retiré dans la cour selon les zones. Certaines villes imposent en effet le masque à l'extérieur par arrêté préfectoral.

Faciliter la vaccination

57% des enfants de 12 à 17 ans ont été vaccinés contre le Covid-19. L'accès à la vaccination devrait être facilité à la rentrée grâce à "des centres éphémères dans nos collèges et nos lycées, ou des centres à proximité, avec des déplacements des élèves volontaires, avec autorisation parentale en dessous de 16 ans", explique le ministre. Selon un sondage, 78% des enseignants sont totalement vaccinés. Si un élève est positif en école primaire, la classe ferme pour sept jours, alors que dans les collèges et les lycées, seuls les élèves de la classe non vaccinés devront s'isoler une semaine.