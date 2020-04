Rentrée des classes le 11 mai : parents et enseignants s'inquiètent

Reprendre l'école le 11 mai ; une idée qui enchante Noah, 6 ans, impatient de revoir ses camarades. Mais sa mère est catégorique, cette rentrée se fera sans ses enfants. Confinés depuis cinq semaines dans leur maison en raison de l'épidémie de Covid-19, elle les a tenus à l'écart de tout contact extérieur. Des parents inquiets, tout comme les enseignants. Quand ils ne changent pas de salle toutes les heures, ils manipulent le même matériel que leurs élèves. Difficile, disent-ils, de respecter les gestes barrière.

Une rentrée non obligatoire

Le gouvernement tente de rassurer professeurs et famille. D'après Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, cette rentrée ne sera pas obligatoire et tous les enfants ne reprendront pas l'école en même temps. Des consultations avec les organisations syndicales et les fédérations de parents se tiendront les deux prochaines semaines. Objectif : ajuster à chaque établissement les modalités de rentrée.

