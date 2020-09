Rennes : la fermeture des bars à 23 heures est très mal accueillie

Depuis mercredi 16 septembre au soir, les bars de Rennes (Ille-et-Vilaine) doivent fermer leurs portes à 23 heures. Une mesure restrictive pour tenter de juguler le rebond de Covid-19 qui touche aussi la Bretagne. La fête est donc finie beaucoup plus tôt que d’habitude. "C’est un peu dommage parce que je pense que les soirées à domicile favorisent plus le Covid que les soirées au bar où les distanciations sont plus respectée", estime une jeune cliente.



Des clients dépités

Un jeune homme partage bien ce scepticisme : "À l’école, on est tous ensemble ! Là, ils ferment les bars à 23 heures donc on se retrouve chez nous tous ensemble." Pour Yann Moriceau, serveur au bar Le P’tit Vélo, cette mesure est catastrophique car son établissement est un bar de nuit : "On est censé terminer à 3 heures. Le plus gros de notre chiffre, on le fait entre minuit et 3 heures. Donc c’est sûr qu’il y a un impact financier."