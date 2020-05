Religions : le sanctuaire chrétien de Lourdes va rouvrir

Après plusieurs longues semaines de fermeture liées au Covid-19, le sanctuaire chrétien de Lourdes (Hautes-Pyrénées) va rouvrir. Les fidèles pourront s'y rendre par groupe de 10. "On rentre seul jusqu'à un certain endroit mais on est systématiquement guidés par du personnel hospitalier et des bénévoles qui seront présents sur le site, et aussi par un marquage au sol", explique Sébastien Maysounave, responsable du pôle technique et sécurité du sanctuaire.

Impossible d'accéder à la grotte

Des consignes de sécurité doivent être respectées comme au moment de prendre de l'eau, geste prisé des pèlerins. "L'eau coule en continu. Il suffira de poser son bidon, de remplir son eau et de repartir", précise Sébastien Maysounave. Les confessions se tiendront dans une église grande comme un terrain. Cinq prêtres attendront derrière des paravents de fortune. Il est impossible en revanche d'accéder à la grotte. La réouverture est partielle mais indispensable pour le sanctuaire qui ne vit que grâce à des dons de visiteurs.

Le JT

Les autres sujets du JT