Reims : un traiteur livre 140 repas aux détenus de la prison pour les remercier de s'être mobilisés pour les soignants

Le traiteur, originaire d'Épernay (Marne), a souhaité remercier les détenus d'avoir créé une cagnotte en soutien au personnel soignant durant la crise du coronavirus.

Un traiteur d'Épernay (Marne) a fait livrer dimanche 31 mai plus de 140 repas aux détenus de la maison d'arrêt de Reims, rapporte France Bleu Champagne-Ardenne. Ces repas ont été livrés pour remercier les détenus d'avoir créé une cagnotte en soutien au personnel soignant éprouvé par la crise du coronavirus. Au total, 1 068 euros ont été récoltés par les détenus rémois.

"Ça fait chaud au coeur"

"C'est une surprise totale, on ne s'y attendait pas, s'émeuvent Franck et Willy, détenus de la maison d'arrêt de Reims. Il y a un mois, il y avait déjà eu une livraison similaire pour les surveillants mais nous, on a appris il y a deux jours qu'on allait manger ça ce soir. On les remercie énormément, ça fait chaud au cœur."

La camionnette du traiteur a quitté la cour de la maison d'arrêt sous les applaudissements. Le directeur adjoint de la prison Sébastien Leys a souhaité faire part de son émotion : "Merci beaucoup. C'est vrai que nous sommes souvent les grands oubliés. Je discutais avec les détenus et il y a une phrase qui m'a marqué - Le don a une dimension profonde car il nous rattache à la société - et c'est vrai que je leur répète que certes ils sont privés de liberté mais ils sont, avant tout, des citoyens".