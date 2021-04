Régionales : "Les élections doivent avoir lieu", assure Philippe Juvin (LR)

"Oui on peut organiser des élections en juin. On a voté partout, les Américains, les Néerlandais ou les Portugais ont voté. Tout le monde a bien compris que la majorité a peur de se prendre une taule monumentale donc elle essaie de repousser les choses. On va rouvrir la société mi-mai, mais on ne pourrait pas voter un mois et demi plus tard. C’est compliqué, mais c’est organisable. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas voter. Ce n’est pas le jour de l’élection le problème, c’est la campagne, mais aujourd’hui il y a la vaccination et on va faire attention", explique dans les "4 Vérités" lundi 12 avril Philippe Juvin, maire les Républicains de La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine).

Xavier Bertrand affirme aux Echos lundi matin qu'il veut baisser de moitié les impôts de production pour doper la productivité et réindustrialiser. "Les impôts de production sont sûrement ce qui pèse le plus lourd dans la compétitivité entre les entreprises françaises et allemandes. Il a raison et il a raison de faire campagne pour la présidentielle. Il apportera des idées au débat", commente Philippe Juvin, qui est favorable à une primaire de la droite à laquelle il sera "sans aucun doute" candidat.

Candidat à la primaire de la droite

5 838 personnes atteints par le Covid-19 sont en réanimation. "Tous les jours, il y a plus de malades en réanimation. Dimanche soir, il n’y avait plus qu’un seul lit de libre en réanimation" à l’hôpital européen Georges-Pompidou de Paris, où Philippe Juvin est le chef des urgences.

"Le personnel soignant est crevé et a beaucoup d’amertume, car en un an, on n'a pas eu de moyens supplémentaires. La situation est pire qu’en novembre, mais on n’a pas encore atteint le pic du 8 avril", note le médecin, qui se félicite de l'arrivée des autotests en pharmacie.