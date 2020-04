Réforme de l'assurance chômage : il faudra "peut-être reconsidérer cette stratégie", estime une députée LREM

Marie Lebec, députée LREM des Yvelines, estime qu'au vu de la situation économique de la France touchée par l'épidémie de Covid-19, la réforme de l'assurance chômage est remise en question.

La question de l’abrogation du décret de réforme de l'assurance chômage se pose pour certains, après l'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi de 7,1% en mars 2020. Il prévoit notamment de moins indemniser des chômeurs qui n'ont pas eu accès au marché du travail depuis trop de temps (6 mois de travail sur les 24 derniers mois au lieu de quatre sur les 28 derniers mois).

Pour Marie Lebec, députée LREM des Yvelines, invitée lundi 27 avril de franceinfo, "il faudra aborder le sujet de la remise en emploi des salariés de manière globale et peut-être au vu des évolutions économiques de notre pays, reconsidérer cette stratégie", a-t-elle déclaré. Le deuxième volet de la réforme de l'assurance chômage, qui durcit les conditions d'accès aux allocations chômage, a d'ores et déjà été reporté à septembre prochain.

"Lutter contre un chômage de masse"

"Mais de toute évidence, il faudra le faire avec les partenaires sociaux, les membres de l'Assemblée nationale et du Parlement plus globalement, et réfléchir à quelle sera la manière la plus efficace pour lutter contre un chômage de masse", a-t-elle ajouté. "Pour l'instant, je ne sais pas si, au ministère [du Travail], ils réfléchissaient à une modification de cette loi", a-t-elle précisé.

La députée rappelle que la baisse du chômage reste l’objectif du gouvernement : "Vous savez que c'était notre bataille, une de nos batailles depuis le début du quinquennat, et il faudra s'atteler de nouveau et mettre tous les moyens pour qu’il y ait le moins possible de demandeurs d'emploi sur le marché", a-t-elle assuré.