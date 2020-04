Réduction de la production de pétrole : "on n'avait jamais vu une telle baisse" depuis 20 ans, affirme une spécialiste

Pour s'adapter à la baisse de la demande mondiale en pétrole, causée par la pandémie de coronavirus, les pays de l'Opep se sont accordés sur une baisse significative de la production.

Les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), à l'exception du Mexique, se sont entendus sur une baisse de la production de pétrole en mai et en juin pour s'adapter à la baisse mondiale de la demande en raison de la pandémie de Covid-19. C'est une baisse "inédite" car "dans les vingt dernières années, on n'avait jamais vu une telle baisse", commente l'économiste au département Analyses et prévisions de l'Observatoire français des conjectures économiques (OFCE) Céline Antonin, ce vendredi 10 avril sur franceinfo.

franceinfo. Les pays de l'Opep veulent baisser de 10 millions de barils par jour la production de pétrole. Est-ce une baisse significative ?

Céline Antonin. Oui, c'est une baisse significative puisqu'il faut rappeler qu'on est à une baisse de 10 % de la production puisqu'on est normalement à 100 millions de barils par jour. Donc, effectivement, c'est une baisse inédite. En tout cas, dans les vingt dernières années, on n'avait jamais vu une telle baisse.

Mais en même temps, la situation très particulière l'exige puisqu'en fait, on s'attend à ce qu'on ait une baisse de la demande liée aux mesures de confinement dans pas mal de pays, puisque c'est un tiers de la population mondiale qui est soit confiné, soit soumis à des restrictions. On s'attend en tout cas à ce que la baisse de la demande de pétrole soit au moins de 20 millions de barils par jour. Donc, si on met cette baisse de 20 millions de barils par jour en face de la baisse de l'offre qui est de 10 millions de barils par jour, en fait on se rend compte qu'il y aura encore un excédent de pétrole à éponger.

Cela va-t-il provoquer une baisse des prix à la pompe ?

Oui, clairement. Le prix à la pompe va de toute façon baisser puisque l'on a déjà un prix qui s'est complètement effondré. Donc, c'est une bonne nouvelle, sachant qu'effectivement la plupart des consommateurs ne peuvent pas en réalité en profiter tant sur le poste chauffage que sur le poste déplacements routiers, donc ce qui aurait pu être une bonne nouvelle en temps normal l'est un peu moins.

Après, ce qu'il faut voir, c'est surtout les problèmes que ça pose en termes de stockage et quelles vont être les stratégies qui vont être adoptées. Si on stocke beaucoup de produits pétroliers aujourd'hui, la baisse de prix peut se prolonger dans le temps puisqu'on aura un excédent de pétrole qui va durer et ça pourrait être une baisse assez prolongée des prix. Si on a des mesures de déconfinement qui seront très progressives et si effectivement la demande reste basse, à mon avis, la baisse de l'offre fera qu'on sera durablement avec un pétrole bon marché.

Parmi tous les pays producteurs de l'Opep, seul le Mexique a refusé cette proposition. Peut-il bloquer la décision à lui-seul ?

Il me semble difficile que le Mexique prenne la responsabilité tout seul d'enrayer cette baisse de production avec les conséquences que cela pourrait avoir en termes de stockage et surtout le fait que s'il persiste dans cette voie et s'il n'y a pas de baisse de production, là, le marché du pétrole s'effondrera vraiment. Il faut quand même rappeler que sur certains segments du marché américain, par exemple, on a même un pétrole qui s'échange à des prix négatifs, c'est-à-dire que ceux qui produisent le pétrole payent des gens pour l'acheter parce qu'ils ne savent plus où le stocker.

Le Mexique essaie de jouer son va-tout, en fait puisque ce qu'il se passe, c'est que les pays de l'Opep ont décidé d'une baisse globale de production de 10 millions de barils par jour et le Mexique doit prendre sa part, comme tous les pays, mais en fait, il aimerait faire moins que les autres pays et baisser moins sa production que ce qui est prévu. À mon avis, au pire l'Opep acceptera que le Mexique baisse un peu moins sa production pour qu'il signe l'accord. Mais de toute façon, il est évident qu'un seul pays ne pourra pas bloquer un accord qui est quand même nécessaire pour ne pas voir le marché du pétrole totalement s'effondrer.