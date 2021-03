Reconfinement : les professionnels de la santé mentale alertent sur les risques

Les psychologues et psychiatres ne sont pas favorables au reconfinement. Ils accueillent en effet de plus en plus de personnes en souffrance psychique.

Les professionnels de la santé mentale mettent en garde les autorités qui laissent planer le doute sur un possible reconfinement : durcir encore les mesures sanitaires après un an de restrictions peut être lourd de conséquence. “On est bloqué dans l’instant présent, sans solution, sans traitement, et sans accès au plaisir, c’est l’équivalent d’une asphyxie psychologique, c’est pourquoi ça expose à des symptômes dépressifs, et chez les gens particulièrement fragiles, des risques de suicide ”, explique le docteur Roland Behar, psychiatre.

Mal-être chez les enfants

Le mal-être psychologique est diffus un peu partout en France. À Saint-Etienne (Loire), des séances gratuites ont été mises en place par des psychologues. Les personnes qui se retrouvent au chômage suite à la fermeture des restaurants, par exemple, peuvent partager leur sentiment de désespoir. Les enfants aussi, en cas de fermeture des écoles, seraient touchés psychologiquement, selon les experts.

