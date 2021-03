Reconfinement : "Beaucoup de nos concitoyens" téléphonent aux commissariats pour savoir ce qui est autorisé ou pas, constate un syndicaliste policier

"Beaucoup de nos concitoyens nous téléphonent, les standards sont submergés", a déclaré samedi 20 mars sur franceinfo Laurent Martin de Frémont, secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police FO dans les Alpes-Maritimes, alors que la mise en place du reconfinement dans 16 départements suscite de nombreuses interrogations, notamment sur ce qui est possible de faire ou pas. En Île-de-France, en Seine-Maritime, dans l'Eure, les Alpes-Maritimes et les Hauts-de-France, les déplacements de loisirs sont désormais autorisés dans un rayon de 10 km autour du domicile, sans limite de durée.

franceinfo : Presqu'autant d'exceptions que de règles. Est-ce que vous et vos collègues comprenez ces deux pages d'attestation ?

Laurent Martin de Frémont : Quand les premières déclarations ont été faites, ça nous a paru ressembler à une usine à gaz. Pour tout vous dire, permettez-moi l'expression triviale, mais la première question que nous nous sommes posé, c'est de savoir précisément comment on allait faire pour contrôler tout ça. Et puis, on constate ce matin que beaucoup de nos concitoyens nous téléphonent, les standards sont submergés, en nous disant concrètement, 'qu'est-ce que j'ai le droit de faire ?' 'Est-ce que vous pouvez nous aiguiller ?' 'Est-ce que pouvez m'éclairer ?'

Justement, pour que tout le monde comprenne bien ce dont il s'agit, qu'il y ait peut-être moins d'appels dans les commissariats, 1 km pour promener un animal de compagnie, 10 km pour s'aérer, pour faire du sport, c'est bien ça ?

C'est ça sans limitation de temps. Vous ne pouvez pas dépasser ce fameux rayon de 10 km. Nos interrogations, c'est de savoir précisément par exemple si tout à l'heure, notamment du côté de Cannes ou du côté de Nice, la Croisette, la promenade des Anglais ne sera pas bondée de monde. Dans les faits, très concrètement, on va d'abord et surtout s'assurer du port du masque dans l'espace public. Ça, ça ne change pas. Mais pour le reste, en ce qui concerne la distance et notamment celle des 10 km, effectivement, on va faire preuve de pédagogie.

Parce que c'est un peu compliqué ?

Oui, c'est un peu compliqué. Et puis, c'est surtout que c'est difficile de faire intégrer dans la tête de nos concitoyens qu'on est confinés à l'extérieur. Alors on a compris que maintenant, manifestement, on allait moins se refiler le virus si on était à l'extérieur. On arrive à entendre tout ça, mais très franchement, on a un problème de lisibilité. Pour nous-mêmes, fonctionnaires de police, c'est compliqué. Il va quand même falloir qu'on nous explique comment on fait pour s'assurer que nos concitoyens ne dépassent pas le rayon de 10 km. Un de mes collègues me disait tout à l'heure : "Écoute, on va ressembler à des flics Mappy". Ça va être difficile parce qu'on a aussi la police du quotidien, donc ça va être très compliqué.