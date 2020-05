RECIT. Coronavirus : comment l'Eglise a remué ciel et terre pour obtenir la reprise des rassemblements religieux

La proposition d'un redémarrage le vendredi 29 mai est fraîchement accueillie par les représentants musulmans, qui ne souhaitent pas reprendre un jour de grande prière. Les juifs, les protestants, les bouddhistes et les orthodoxes se montrent plus ouverts mais ne vont pas forcément jusqu'à porter la revendication auprès du ministre. "Nous estimions que nous n'avions pas à réclamer de date en particulier", témoigne François Clavairoly, président de la Fédération protestante de France.

Jeudi 30 avril, à 9 heures. Le patron des évêques français, Eric de Moulins-Beaufort, a rendez-vous avec Christophe Castaner. Au téléphone, il prie le ministre de l'Intérieur, chargé des cultes, de consentir un geste et d'autoriser une reprise "à partir de la Pentecôte" – voire avant. Il assure ne pas être isolé dans cette démarche, qui serait soutenue par les responsables des autres cultes. "Nous nous sommes mis d'accord pour que chacun dise cela à monsieur Castaner", affirme l'archevêque de Reims à la presse.

Pourquoi l'Eglise catholique se retrouve-t-elle seule en première ligne, plus pressée et offensive que les autres ? "Autrefois si puissante, l'Eglise a des réactions d'animal blessé, analyse le politologue Philippe Portier, spécialiste des rapports entre religion et politique. Elle estime qu'elle doit être prise en compte dans sa singularité, voire dans sa prévalence, alors que le pouvoir moderne est porté par le principe d'égalité."

Le clergé se sent incompris. "On avait l'impression que la spécificité du rassemblement catholique n'était pas vraiment intégrée par l'exécutif, dans une forme de méconnaissance", confie a posteriori Thierry Magnin, le secrétaire général de la Conférence des évêques. Les experts ne lui donnent pas tort. Là où Christophe Castaner estime que "la prière n'a pas forcément besoin de lieu de rassemblement", Philippe Portier répond que, pour les catholiques, la messe comporte une "intensité religieuse" que la prière ne peut remplacer et qui n'existe pas dans tous les autres cultes.