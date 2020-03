Qui est concerné ? Quand et comment procéder ? On répond à trois questions sur les dépistages du coronavirus

Les tests sont réalisés en priorité sur des personnes qui présentent des symptômes graves, ainsi que les personnes à risque. Si vous êtes inquiets, mieux vaut appeler le 15 ou le numéro vert plutôt que de se présenter spontanément dans un centre de santé.

Les chiffres du nombre de contaminés sont guettés avec inquiétude. Le dernier bilan de l'épidémie de coronavirus en France réalisé par le ministère de la Santé dénombre, mercredi 11 mars, 2 281 personnes contaminées, dont 105 dans un état grave, et 48 décès. Soit 15 de plus en 24 heures et près de 500 nouvelles contaminations supplémentaires, selon le ministère de la Santé.

Une augmentation attendue puisque le virus, a indiqué le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, circule "de plus en plus activement dans des territoires de plus en plus nombreux". Mais comment se déroulent les tests sur le territoire ? Voici les réponses des autorités de santé.

Qui sont les personnes testées ?

Tout d'abord, "le test n’est pas systématique", explique à franceinfo la direction générale de la Santé (DGS). "C’est priorisé par une certaine logique. Sont testées en priorité les personnes qui présentent des symptômes graves", poursuit-elle.

Par ailleurs, en cas de symptômes, sont testées les personnes à risque, qu'il s'agisse des immunodéprimés, des patients atteints de pathologies respiratoires, ou des personnes âgées de plus de 75 ans. "Les professionnels de santé sont aussi testés, car la logique c’est de tester les gens qui sont au contact de personnes fragiles, poursuit la DGS, ainsi que les personnes qui se sont trouvées dans des foyers épidémiologiques ("clusters") avec un grand nombre de cas de contamination. Et, bien sûr, toutes les personnes hospitalisées pour ces mêmes symptômes."

Quand doit-on se faire tester ?

Il est impossible de tester toutes les personnes inquiètes. "Il y a plus de 1 000 appels chaque jour au 15 en Ile-de-France, contre 300 à 500 en début de semaine", explique l'Autorité régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France. Afflux ou pas afflux, "les recommandations restent les mêmes, insiste-t-elle, en cas de doute, d’état grippal, il faut éviter d'aller voir son médecin ou de se rendre aux urgences, parce qu'on se retrouve ensuite à devoir fermer des services entiers après avoir été en contact avec des malades atteints du Covid-19."

La consigne reste d'appeler le 15. "Même s'il y a beaucoup d'appels, on vous répondra, assène l'ARS. Le nombre de communicants au standard a d'ailleurs été renforcé." En cas de simples renseignements, l'ARS rappelle aussi le numéro vert d'informations (0 800 130 000).

Comment sont réalisés ces tests ?

Tous les tests sont réalisés sur prescription médicale. "Si on a des symptômes, le test peut être prescrit à domicile par un médecin. Le biologiste vient au foyer du patient avec les équipements qui conviennent", précise la direction générale de la Santé.

Environ 1 200 tests de dépistage sont pratiqués par jour dans les 183 établissements de référence, selon les chiffres communiqués par la DGS : "Il faut y ajouter désormais les 70 laboratoires habilités pour la médecine de ville, qui interviennent sur prescription médicale." Selon le ministère, qui écarte tout risque de pénuries, "la capacité de tests va augmenter et passer à 2 000 possibles par jour".

Les résultats des tests sont ensuite communiqués aux médecins et aux Agences régionales de santé, et sert au bilan établi par le ministère.