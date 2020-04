"Questions pour un balcon", le nouveau jeu d'une rue parisienne

En période de confinement, il faut bien s'occuper. Raison pour laquelle, un nouveau jeu a vu le jour chaque soir depuis plus de deux semaines dans une rue du 11e arrondissement de Paris. Le célèbre jeu de France 3, "Questions pour un champion", est devenu pour l'occasion "Questions pour un balcon". Un rendez-vous quotidien, tous les soirs après 20h et l'hommage aux soignants. Le jeu oppose deux équipes : les habitants des numéros pairs contre ceux des numéros impairs, en face dans la rue.

Redonner le sourire

C'est l'acteur Noam Cartozo qui anime tous les soirs ce petit jeu : "J'avais mis de la musique dans les premiers jours pour animer le quartier, et ça s'est transformé en blind-test. Puis en 'Question pour un balcon'", explique-t-il. Les questions fusent : "En quelle année est sorti le tout premier iPhone?", "Qu'est-ce que la cacophobie ?". Les gens sont amusés et répondent à tour de rôle. "C'est terrible la période que l'on vit. J'ai créé ce jeu pour apporter de la joie à tout le monde", glisse l'acteur. Avec toujours un seul et même message pour terminer : #restezChezVous