"Quand est-ce que ça va se terminer ?" : les autorités sanitaires américaines inquiètes de l'augmentation des cas de coronavirus

Le pays fait face à une augmentation importante du nombre de cas dans plusieurs États du sud, rouverts plus tôt. Au même moment, Donald Trump envisage de reprendre ses meetings, à moins de cinq mois de la présidentielle.

Dans 24 États sur 50, le nombre de cas de coronavirus progresse. Un constat particulièrement vrai en Arizona, dans l’Oregon, dans l’Utah, en Caroline du sud et au Texas. Ce dernier, qui a rouvert très tôt dès le 1er mai, enregistre maintenant entre 1 500 et 2 000 nouveaux cas par jour. Car si le pays se déconfine peu à peu, l’épidémie de coronavirus est loin d’être terminée. La barre des deux millions de personnes contaminées et des 112 000 morts vient d’être franchie.

Sur NBC, le docteur Anthony Fauci, l'épidémiologiste en chef aux États-Unis, explique que son pire cauchemar est en train de se réaliser. "Oh mon dieu, mais quand est-ce que ça va se terminer ?, dit-il. C’est très compliqué. On commence simplement à comprendre ce virus", souligne l'épidémiologiste.

Grands rassemblements et relâchement de la population

Cette forte augmentation du nombre de cas de coronavirus s'explique par les grands rassemblements de ces deux dernières semaines contre le racisme et les violences policières après la mort de George Floyd. Même si beaucoup de manifestants portaient des masques, cela a pu favoriser la propagation du virus, disent les autorités sanitaires. Le relâchement d’une partie de la population est également en cause. "Quand un État rouvre, ça ne veut pas dire que tout va bien, commente le docteur Fauci, cette fois sur ABC. Il faut rester prudent. Ça veut dire, continuer à porter un masque, respecter au mieux la distance sociale", rappelle l'épidémiologiste.

Il faut continuer à se laver les mains aussi souvent que possible, et éviter les grands rassemblements.Docteur Anthony Fauci, épidémiologiste sur ABC

Donald Trump vient pourtant d’annoncer la reprise de ses meetings de campagne. Le premier est prévu le 19 juin à Tulsa, en Oklahoma. Ce sera ensuite l’Arizona, la Floride et la Caroline du Nord. Les meetings seront "énormes" prévient le président Trump. Dans ces quatre États, le virus continue de progresser.