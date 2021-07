Pyrénées-Orientales : derniers instants avant le couvre-feu à 23 heures

Dès 23 heures, ce dimanche 18 juillet, il faudra rentrer chez soi, dans les Pyrénées-Orientales. "Il y a déjà quelques clients attablés à la table de ces restaurants, certains me disaient qu'ils sont venus un peu plus tôt à cause de la fermeture, ce soir, des bars et des restaurants à 23 heures", rapporte la journaliste Alexandra Lay, en duplex depuis Canet-en-Roussillon.

Des craintes chez les professionnels du tourisme

La journaliste note "beaucoup d'incompréhension" chez les habitants, notamment car "les discothèques peuvent, elles, rester ouvertes, car elles ont d'ores et déjà mis en place le pass sanitaire", mais aussi "de la tristesse", en particulier "pour les jeunes, parce qu'ils se disent qu'ils ne pourront pas profiter pleinement de leur vacances". Chez les professionnels, c'est la colère qui prime. "Pour eux, le mois de juillet et le mois d'août ce sont des mois essentiels, c'est là où ils réalisent le plus de chiffre d'affaires", explique Alexandra Lay. Ces derniers craignent que des touristes annulent leur visite dans le département.