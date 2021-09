Purificateurs d'air : une arme vraiment efficace contre le Covid-19 ?

À quoi servent vraiment les purificateurs d'air ? Ont-ils une réelle efficacité contre le coronavirus ? Élus et syndicats pressent le gouvernement d'en installer dans les salles de classe. Une étude scientifique britannique vient de mettre en lumière leur impact. Elle confirme la performance des purificateurs d'air.

Installés dans l'unité Covid-19 d'un hôpital de Cambridge (Royaume-Uni), les appareils équipés de filtres ultra-violets et utilisés 24 heures sur 24 ont éliminé la quasi-totalité du virus. Question : pour se protéger du Covid-19, devrait-on en installer de partout ? Pour le Pr Antoine Flahault, questionné par France Télévisions, essentiellement dans les endroits où l'on ne peut pas assurer une ventilation correcte. À défaut de purificateurs d'air, aérer le plus souvent possible reste le moyen le plus accessible pour se protéger.

