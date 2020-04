Prud'hommes à l'arrêt : des salariés sans recours

Frederick Penaranda est serveur dans un grand restaurant parisien. Aux difficultés du confinement s’ajoute celle de ne pas avoir été payé le mois dernier. Sur son salaire de mars : 1300 euros nets, il n’a touché qu’un acompte de 200 euros. “Je n'ai aucun moyen pour acheter les courses de première nécessité”, se désole Frederick. Son découvert est aujourd’hui de 800 euros, sa carte bancaire a été bloquée. Dans le réfrigérateur : "Il y a une petite salade, des oeufs, il n'y a plus grand-chose pour le moment, ça m’inquiète, j’ai quand même 3 enfants à nourrir”.

48 salariés à Paris non payés et sans recours

Le serveur parisien n’est pas un cas isolé. Selon son employeur que nous avons contacté, ils sont 48 serveurs et plongeurs dans la même situation. A court de trésorerie, l’entreprise se dit incapable de payer les salaires. Dans pareil cas, il existe un recours d’urgence pour les employés : le référé auprès des Prud’hommes. Mais à Paris, comme dans de nombreuses villes de France, les Prud’hommes sont fermés depuis le début du confinement.

"Le droit est un besoin vital"

Rachel Saada, avocate en droit du travail est saisie chaque jour par de nouveaux salariés non payés et sans possibilité de recours. “Ce qui est stupéfiant, c’est qu’on a fermé les Prud’hommes comme un salon de coiffure ou un restaurant et ce n’est pas acceptable, parce que l'accès au droit c'est quelque chose d'essentiel, c'est souvent quelque chose de vital", regrette l'avocate membre du Syndicat des Avocats de France.

“Je préfère dormir la nuit en me disant que j’ai peut-être fait retarder d’un mois ou deux une décision sur un salaire, mais j’ai preservé la santé des gens”, assume Jacques-Frédéric Sauvage, président du conseil des Prud’hommes de Paris

Face au début de polémique, le conseil des Prud’hommes de Paris devrait rouvrir demain, mais pour les urgences uniquement. Mais avec plus d'un mois de dossiers en retard, Frederick risque malheureuseument de devoir encore creuser son découvert.