Protocole sanitaire à l'école : l'indignation des enseignants partagée par les parents d'élèves

Le ministère de l'Éducation affirme qu'il y a moins de 2% des enseignants en grève jeudi 20 janvier. La polémique sur les vacances de Jean-Michel Blanquer n'a pas eu d'effet marquant sur la révolte des enseignants. Cependant, ceux-ci restent indignés face au nouveau protocole sanitaire mis en place dans les écoles, à l'instar des parents. "Même pour la directrice, ça doit être une organisation de fou quand même", déclare la mère d'une élève.



Les parents prêts à manifester avec les enseignants

Dans un établissement situé dans le 15ème arrondissement de Paris (Île-de-France), aucun enseignant gréviste n'est à signaler, mais les parents d'élèves demeurent solidaires, et sont même prêts à manifester avec eux dans la rue. "Ce n'est pas possible ! Leur travail premier c'est l'éducation, et au final ils se retrouvent à faire autre chose", témoigne une autre parente.