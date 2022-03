Présidentielle 2022 : quelles précautions prendre pour aller voter ?

Le journaliste et médecin Damien Mascret réagit aux préconisations gouvernementales pour les Français le jour du vote à l’élection présidentielle. "C’est vrai que cela peut sembler un petit peu léger, insuffisant, parce qu'aux municipales, il y a deux ans, on avait vu une surmortalité proportionnelle à la participation dans les communes", explique-t-il. Il poursuit : "Cette fois-ci, la situation a bien changé. Il y a deux éléments rassurants." Selon le médecin, tout d’abord la population est bien vaccinée en France, et puis, surtout, la population a bien intégré désormais les gestes barrières.



Masque FFP2 et lavage de mains

Pour limiter les risques, Damien Mascret estime qu’il faut "retenir deux zones particulièrement à risque". La première est la file d’attente, avec des personnes qui peuvent ne pas avoir de masque, et qui seront peut-être positives sans le savoir. La deuxième zone à risque est l’isoloir : si une personne infectée s’est trouvée dedans avant, des particules peuvent rester en suspension et donc infecter la personne suivante. Le médecin et journaliste préconise donc de porter un masque FFP2 et de se laver les mains avant et après avoir voté.