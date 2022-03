Présidentielle 2022 : fin de campagne difficile pour Valérie Pécresse

À un peu plus de quinze jours du premier tour de la présidentielle, la candidate LR, Valérie Pécresse, connaît une fin de campagne compliquée. En baisse dans les sondages, elle a été testée positive au Covid-19 et a dû annuler plusieurs déplacements.

Positive au Covid-19, la candidate LR Valérie Pécresse ne peut pas être présente physiquement à Bordeaux (Gironde) ce soir, vendredi 25 mars. "Elle n’est pas là, mais de cœur et par les esprits, elle est là", soutient un militant. Valérie Pécresse a tout de même enregistré une vidéo à ses soutiens, qui ne lui en veulent pas. Cependant, la candidate peine à retrouver une dynamique. Dans les sondages, elle est passée de 15,5% à 10,5%. "J’ai confiance en elle et on y croit", espère toujours un de ses partisans.

Une campagne à distance

Son directeur de campagne la remplace donc à Bordeaux. Il compte bien cibler le président-candidat. "Nous avons un fossé qui nous sépare d’Emmanuel Macron sur les sujets d’autorité, donc sur la France forte, et par ailleurs, on sent monter l’inquiétude des Français sur leur pouvoir d’achat", explique-t-il. Valérie Pécresse fait donc tout pour ne pas arrêter sa campagne, quitte à l’effectuer à distance. Par exemple, le jeudi 24 mars, elle était en visioconférence sur France 2 pour participer à l'émission "Elysée 2022".