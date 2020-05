Possibilité pour les bars et restaurants d'occuper l'espace public à Paris : "C'est une charte très souple, basée sur la responsabilité", estime le premier adjoint

Les professionnels "n'ont pas à attendre notre autorisation", a expliqué à franceinfo le premier adjoint à la maire de Paris Emmanuel Grégoire.

Pour aider les restaurateurs et les cafetiers en grande difficulté après plus de trois mois de fermeture, la maire de Paris prévoit la mise en place de terrasses élargies pouvant empiéter sur l'espace public. "Le principe, c'est un principe de confiance", a expliqué Emmanuel Grégoire dimanche 31 mai sur franceinfo.

Le premier adjoint à la maire de Paris a détaillé le dispositif, alors que les bars, cafés et restaurant ont officiellement le droit de rouvrir mardi 2 juin dans les départements "verts", selon le calendrier de la phase 2 du déconfinement, mais uniquement les terrasses dans les zones "orange".

franceinfo : En permettant aux cafetiers et aux restaurateurs d'étendre leurs terrasses sur les trottoirs et certaines places de stationnement, vous voulez aider le secteur à se relancer ?

Emmanuel Grégoire : Oui c'est une mesure pour soutenir à la fois les lieux de convivialité et l'activité économique des cafetiers et restaurateurs qui connaissent des difficultés absolument immenses, et tout ça en permettant dans le faire dans des conditions sanitaires qui permettent de respecter la distanciation physique. C'est une charte très souple, très engageante, basée sur la responsabilité et sur une forme très agile, pour aller vite.

Comment les restaurateurs et cafetiers doivent-ils s'y prendre ?

À partir de ce dimanche après-midi, sur le site de paris.fr, il y aura la procédure qui explique comment installer une terrasse. Le principe, c'est un principe de confiance, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas à attendre notre autorisation, ils peuvent le faire s'ils respectent les principes de la charte qui leur est présentée. Notamment la libre circulation des piétons et la limitation des nuisances de voisinage parce que sinon, ce ne serait pas acceptable.

Jusqu'où peuvent-ils empiéter sur la rue, peuvent-ils installer leur terrasse sur des places de parking ?

Sur les places de stationnement, ils ont le droit, oui ils peuvent réquisitionner de fait les places de stationnement. Il va falloir le faire intelligemment, dans la cohabitation avec les automobilistes, mais c'est le seul moyen dans beaucoup d'endroits pour avoir un peu d'espace, sans aller sur la chaussée. Et puis, comme la maire de Paris l'a annoncé, il y aura des piétonnisations ponctuelles de certaines rues de la ville. C'est l'idée par exemple que le samedi après-midi et le samedi soir, certaines rues soient piétonnisées pour installer des terrasses. Ce qui est important, c'est qu'il y a aussi un horaire de fin : à 22 heures, on leur demande de démonter leurs installations, ou en tout cas de cesser leur exploitation commerciale, de façon à ne pas avoir trop de nuisances de voisinage, nous y sommes également extrêmement sensibles.