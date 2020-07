Port du masque : trop de relâchement ?

Sur un marché aux puces de Rennes (Ille-et-Vilaine) dimanche 12 juillet, presque aucun masque ni distance sociale. C'en est même un sujet de plaisanterie entre passants. Un air d'insouciance que l'on retrouve aussi sur les quais lyonnais. Faut-il renforcer le port du masque ? Ce n'est pas forcément l'avis de tout le monde. "On n'est pas confinés dans un lieu fermé. Chacun respecte sa table. Chacun est dos à dos donc tout se passe très bien", affirme une jeune femme installée en terrasse avec des amis.

Des consignes peu claires ?

Le port du masque fait débat en extérieur. Mais pour Benoît Lebarbier, restaurateur, la question se pose surtout à l'intérieur. Il attend des consignes claires. "L'oral c'est bien, mais j'aimerais bien avoir quelque chose sur quoi me baser. Il y a sûrement eu un décret qui est passé, mais j'aurais bien aimé l'avoir dans ma boîte aux lettres pour pouvoir me dire 'j'ai besoin de faire ça, et ça'", regrette-t-il.

Le JT

Les autres sujets du JT