Port du masque à l'extérieur : les règles diffèrent selon les villes

Avec ou sans masque. Les arrêtés municipaux se multiplient partout en France. Il est difficile de s'y retrouver. "Sur le Vieux-Port de Marseille (Bouches-du-Rhone), je porte le masque puisqu'il est obligatoire de 10 heures jusqu'à 4 heures du matin. Quand on arrive sur le bord de mer, je peux l'enlever puisqu'il n'est obligatoire qu'à partir de 19 heures", explique la journaliste Noémie Dahan.

Difficile de s'y retrouver

La mesure est entrée en vigueur dimanche mais les Marseillais et les vacanciers ont du mal à s'y habituer. Trois secteurs sont concernés dans la cité phocéenne dans le centre-ville et sur les plages. A Paris, c'est tout aussi confus."Nous sommes dans le 2e arrondissement de la capitale dans une rue passante et commerçante. A partir de lundi, le port du masque deviendra obligatoire. Je fais quelques pas, la rue change de nom mais nous sommes toujours dans la même zone, et pourtant l’arrêté ne s'applique plus", explique le journaliste Thomas Cuny.









Le JT

Les autres sujets du JT