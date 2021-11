Politique : les dossiers brûlants du gouvernement

Alors que la situation en Guadeloupe est très tendue, Gauthier Vaillant confirme que le gouvernement essaye de s’emparer de l’affaire avec les renforts de police envoyés sur place et l’entretien prévu lundi 22 novembre entre le Premier ministre Jean Castex et les élus locaux. Le journaliste politique explique que ce dossier est très important pour l’exécutif, car les territoires des Outre-mer, et plus spécifiquement celui de la Guadeloupe, a toujours été un sujet de préoccupation pour les gouvernements précédents. Gauthier Vaillant évoque la grève générale de 2009 qui avait duré 40 jours dans l'île. Il ajoute que si le Covid-19 est le déclencheur de cette vague de violence, des ressentis plus anciens ressortent à la lumière de ces incidents.



Ouverture du dialogue

Cet entretien prévu lundi 22 novembre entre le Premier ministre, Jean Castex, Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé et le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, avec les élus de Guadeloupe, sonne comme une volonté d’établir le dialogue. En effet, le gouvernement avait apporté une première réponse d’ordre sécuritaire avec l’envoi de renforts sur l’île, c'est-à-dire des membres du Raid et du GIGN. En outre, le président du conseil régional de Guadeloupe, Ary Chalus, avait parlé de ‘’mépris’’ après la première réunion de crise organisée à Paris. Une réunion à laquelle ce dernier n’avait pas été convié.