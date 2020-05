Pôle emploi : une réouverture sous conditions

À l'entrée de l'agence Pôle emploi : désinfection systématique des mains et port du masque recommandé. "On a effectivement zoné un petit peu notre agence avec des espaces extrêmement fixes pour l'installation des demandeurs", explique Laurent Lambert, directeur de l'agence Pôle emploi de Charleville-Mézières (Ardennes). L'agence a également mis en place "des marquages au sol, notamment pour garantir la distanciation, et un sens de circulation", ajoute-t-il.



Un horizon encore incertain pour beaucoup de demandeurs

Après deux mois sans aucun rendez-vous physique, les conseillers s'attendent à une vague d'interrogations dans les jours à venir. Les demandeurs d'emploi sont assez inquiets, ils se posent des questions sur leur avenir, explique une employée. Ces ouvertures sont toutefois soumises à des conditions : il faut désormais réserver une date à l'avance et justifier d'un besoin pour obtenir un rendez-vous.

