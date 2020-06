VRAI OU FAKE "Plandemic" : le coronavirus est-il un complot ?

Un complot obscur, dans le but maléfique de vendre des millions de vaccins. Voilà ce que serait le coronavirus, crée et entretenu par une manipulation mondiale. C'est la théorie de "plandemic", vidéo devenue virale, au point d'être victime de son succès : vue des millions de fois en une semaine, elle a été censurée par Youtube et Facebook, parce que porteuse d'un message jugé dangereux.