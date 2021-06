Plan de relance : les pays de l'Union européenne s'endettent ensemble

L'Europe a commencé à s'endetter : pour son plan de relance, Bruxelles souhaite lever un montant monumental de 750 milliards d'euros en cinq ans. C'est la première fois que l'Union européenne emprunte en tant qu'entité. Auparavant, chaque pays empruntait auprès des banques dans son coin. Les pays membres créent ainsi une dette commune. Mais tous ne toucheront pas la même somme : l'Italie devrait recevoir 192 milliards d'euros, 69,5 milliards devraient revenir à l'Espagne, environ 40 milliards pour la France, et 23 milliards pour l'Allemagne.

Les premiers milliards bientôt distribués

Pour l'attribution de ces prêts, "on va prendre en compte l'impact de la crise par rapport à la richesse nationale et à la population, c'est pour ça que les grands pays qui ont été beaucoup touchés par la crise vont recevoir plus que des États qui sont plus petits ou qui ont été moins touchés par la pandémie", explique Éric Maurice, de la Fondation Robert Schuman. L'Europe devrait aussi verser des subventions, mais les détails de remboursement ne sont pas encore connus. Les premiers milliards pourraient être versés ces prochains jours.