Plaisance et activité nautique : un déconfinement sous conditions

Du sourire et de la bonne humeur : ça y est, sortir en mer est désormais autorisé pour tous les plaisanciers à partir du lundi 11 mai. Cette nouvelle est synonyme de liberté retrouvée. "Ça nous fait plaisir car jusqu'à présent on était confinés, donc on ne pouvait pas partir. En voyant la mer plate comme un lac, ça nous stressait de ne pas pouvoir partir", confie un plaisancier interrogé à la Grande-Motte (Hérault).

Pas plus de 10 personnes à bord

S'évader, enfin, mais sans répondre à l'appel du grand large. Jusqu'au 2 juin, ces sorties restent soumises à des conditions strictes. Pas question d'embarquer toute une bande de copains, puisque dix personnes maximum sont autorisées à bord, et interdiction de naviguer à plus de 100 km des côtes. Les passionnés de kitesurf sont eux aussi impatients de retrouver la mer. Tous les pratiquants de sport nautique ont l'autorisation d'aller à l'eau... sous réserve de l'autorisation des maires des communes concernées.

