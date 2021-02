Piste accessible par la route à Courchevel : "Quelques voitures ne vont pas sacrifier l'écologie de la montagne", explique le directeur de l'office de tourisme

Une piste pour débutants, balisée, sécurisée, accessible par la route a ouvert à Courchevel. Un moyen pour tenter de compenser un peu les pertes économiques liées à la crise sanitaire: "Nous comptons pour un maximum de 25 ou 30 % de fréquentation, sachant que toute la partie de la clientèle étrangère ne peut pas nous rejoindre", en raison de la fermeture des frontières, explique le directeur de l’Office de Tourisme de Courchevel, Gilles Delaruelle, invité de franceinfo lundi 8 février.

Cette piste est gratuite et autorisée par arrêté municipal, comment expliquer cette idée d'esquiver une règle sanitaire ?

Tout d'abord, il ne s'agit pas d'esquiver des règles sanitaires, tout le protocole sanitaire est respecté de façon stricte. Nous avons un centre de test local. (...) C'est une activité supplémentaire parmi plus de 35 activités différentes qu'on offre. Il faut savoir qu'en saison normale, on a plus de 100 pistes de ski qui sont ouvertes, donc nous avons décidé d'en avoir une sécurisée pour permettre l'apprentissage du ski pour ceux qui viennent nous rejoindre pour les vacances de février.

Il faut combien de temps de trajet pour arriver au sommet de cette piste?

Il faut rejoindre un endroit à plus de 2 200 mètres d'altitude. Donc, les moniteurs partent avec leurs élèves, ils ont quelques minutes de voiture pour monter. Ensuite, ils peuvent redescendre tranquillement sur une piste bleue damée, entretenue, sécurisée. (...) C'est simplement le moyen de pouvoir offrir cette activité et de continuer à faire parler de la montagne dans sa résilience, (...) un moyen à travers Courchevel pour que toutes les stations de ski continuent à parler d'une même voix pour dire "Venez-nous rejoindre pour les vacances de février".

C'est vraiment que pour les débutants, il n'y a pas de risque de bouchon ?

On n'est pas sur le périphérique parisien, rassurez-vous. C'est un moyen ludique de pouvoir découvrir le ski. Il faut prendre la voiture certes mais il faut savoir que Courchevel est une station qui, depuis des années, met tout en œuvre pour protéger l'environnement à travers ses enniegeurs, ses réserves d'eau, à travers l'ensemble de son matériel électrique pour damer les pistes. Nous pensons que quelques voitures ne vont pas sacrifier l'écologie de la montagne, bien au contraire.

Sur le niveau des réservations depuis samedi, depuis le début des vacances d'hiver, où en êtes-vous ?

On est loin des taux de remplissage habituels dans toutes les stations de ski françaises. Il faut savoir que les vacances de février, habituellement, sont complètes. Nous comptons un maximum de 25 ou 30 % de fréquentation. Sachant qu'en plus, les frontières internationales sont fermées, toute la partie de la clientèle étrangère ne pouvant pas nous rejoindre. Nous allons devoir survivre, nous tenons bien entendu à offrir le meilleur service aux clients qui nous font confiance et qui viennent, mais qui seront au maximum de 30 % cette année.

Comptez-vous sur l'arrivée des Parisiens pour essayer de vous remonter un peu le moral ?

Habituellement, la deuxième semaine est un peu plus importante puisque c'est un croisement de deux zones, notamment celle des Parisiens, la plus importante, que nous attendons avec impatience. Toute la délégation des Parisiens qui vont venir en profiter, se ressourcer, prendre une bouffée d'air et d'énergie à travers les moments difficiles qu'ils vivent dans les grandes cités urbaines.