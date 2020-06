Piscines : une réouverture post-coronavirus complexe

Nager dans le grand bain, retrouver les longueurs et le plaisir de la brasse. Pour la première fois depuis deux mois, cette piscine municipale de Poitiers (Vienne) accueille de nouveau du public, mais plus comme avant. Dès l'entrée, il y a filtrage des nageurs : pas plus de 60 en même temps, contre 450 auparavant. Il y a ensuite un sens de circulation imposé. Les casiers son condamnés, il faut déposer ses affaires au bord du bassin.

Pas plus de six personnes par ligne d'eau

Une fois dans l'eau, pas plus de six personnes par ligne d'eau. Derrière leurs masques, les maîtres-nageurs veillent au respect des consignes. "Il y a un maître-nageur qui surveille et s'occupe uniquement de la sécurité des usagers et un maître-nageur dépêché en plus pour qu'il s'occupe de la distance", explique Gaylor Poupard, maître-nageur du centre aquatique de la Pépinière à Poitiers. Pour s'assurer de la qualité de l'eau, il y a trois contrôles tous les jours. Pour éviter tout virus, le niveau de chlore a été augmenté.



