Photo Hebdo : ces étonnantes images du quotidien en temps de coronavirus

Le costume du dieu hindou de la mort à la sauce coronavirus dans des rues indiennes. La police de New Delhi encourage ce type de message, on ne peut plus clair : éloignez-vous les uns des autres. La photographie d'un vétéran anglais qui a parcouru 2,5 km derrière son déambulateur pour récolter des dons pour l'hôpital public. Il tablait sur 1 000 euros, ce sera 37 millions d'euros. Le capitaine Tom Moore a fêté ses 100 ans jeudi 30 avril : 125 000 Britanniques lui ont envoyé une carte de vœux. Ils ont vu en lui un héros national.



"La nécessité est mère de l' invention "

Le triathlon à la maison, c'est possible, avec un peu d'eau et un élastique. Ce sportif anglais veut garder la forme, et, comme disait Platon : "La nécessité est mère de l'invention". En gros plan, une autre image ferait presque rêver, celle d'une plage avec des palmiers. En plan large, déjà un peu moins : à Paris, un artiste propose une fresque pour des souvenirs imaginaires.

