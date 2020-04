Photo Hebdo : des robots livreurs de courses en Colombie

Pour certains, le confinement a des airs de vacances. En Espagne, un homme a été pris en photo, les doigts de pied en éventail sur le balcon, la tête dans le salon. Sa position transat lui offre un air de "comme avant". En Colombie, les robots ont remplacé les hommes pour livrer les courses. Plus au nord, aux États-Unis, une femme a été capturée par l’objectif, traversant la chaussée dans une combinaison, comme si elle entrait en salle de réanimation, ou comme si elle voulait se couper du monde.

La reconnaissance du monde entier envers les soignants

Heureusement, il y a Marco et Manu pour ne pas désespérer de l’humanité. Tendre cliché d’un médecin et d’une infirmière en Italie se faisant une accolade. Et pour eux, la combinaison n’est pas un rempart contre les gestes de réconfort. Dans chaque pays, on leur dit merci. À Paris, ce sont ces cinq lettres qui ont été posées sur un mur, pour une infinie reconnaissance.

