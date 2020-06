Photo hebdo : des larmes et du blues

Première photo de cette série : une Américaine en pleurs qui n’arrive pas à regarder le cortège de l’enterrement de George Floyd, qui a été inhumé mardi à Houston (Texas, États-Unis). Toute la douleur d’un pays est dans ce visage. Sur un autre cliché, on découvre cette fois un artiste de rue, en Colombie, qui arbore un costume de virus particulièrement vilain qu’il faut regarder de loin dans un pays encore confiné.

Les images impressionnantes des inondations en Chine

Direction la Méditerranée : une triste photo de gants et de masques jetés dans la rue quelques semaines plus tôt, qui contamineront les poissons que nous mangerons. De l’autre côté du globe, un paysage de carte postale sous les eaux : en Chine, la ville de Yangshuo, qui sortait du confinement, se réveille sous un mètre d’eau boueuse. Enfin, une bière et un escabeau pour ces supporters qui bravent le huis clos à Prague (République tchèque) afin d'assister à un match.

Le JT

Les autres sujets du JT