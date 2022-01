Pfizer : la production d’un traitement contre le Covid-19 débutera bientôt à Mourenx

Dans les Pyrénées-Atlantiques, des médicaments anti-Covid seront bientôt produits dans la région. C’est la bonne surprise qu’ont eu les habitants de la commune de Mourenx. Le laboratoire américain Pfizer va y investir six millions d’euros, avec à la clé des dizaines de recrutements.

À Mourenx (Pyrénées-Atlantiques), c’est dans le bâtiment de Novasep que le traitement contre le Covid-19 sera fabriqué. L’entreprise est spécialisée dans la fabrication de principes actifs pour les médicaments, du sur-mesure technologique qui a séduit l’entreprise américaine. Une décision dont les habitants de Mourenx sont plutôt fiers. "C’est une super nouvelle, pour le complexe et le Bassin du Lacq, qui a été autrefois le fleuron de l’industrie", dit un habitant.

La production débutera au troisième trimestre 2022

Quarante emplois seront créés dans un premier temps, et d’autres devront suivre. Le maire (PS) de la commune, Patrice Laurent, est particulièrement satisfait, car ce bassin industriel a perdu beaucoup d’emplois. Les jeunes de la région profiteront de ces créations d’emplois, car la commune possède un lycée professionnel et technologique spécialisé dans la chimie. "C’est extraordinaire pour eux", se réjouit Laurence Cersuela, proviseure du lycée Pierre et Marie Curie de Mourenx. La production du traitement contre le Covid-19 débutera au troisième trimestre 2022.