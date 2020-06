Permis de conduire : embouteillage dans les auto-écoles

Dans les auto-écoles, on apprend désormais le Code de la route à bonne distance des voisins. Pour les candidats qui ont dû faire face à deux mois de fermeture totale, l'inquiétude n'est plus seulement de réussir les épreuves, mais de trouver rapidement un créneau pour l'examen de la conduite. Julie Rohello, 18 ans, devait passer le permis à la mi-mars, puis début juin, mais les deux dates ont été annulées à la dernière minute. "Je me retrouve dans une mauvaise situation parce que j'ai besoin du permis pour aller travailler en août et pour aller à l'école", explique-t-elle.

Report coûteux

Au total, 330 000 examens ont été annulés durant le confinement. Un report coûteux pour de nombreux candidats, obligés de prendre des heures de cours supplémentaires pour se maintenir à niveau. Mais ces retards risquent aussi de devenir un casse-tête pour les auto-écoles. Les voitures doivent être désinfectées et équipées de housses lors des examens. Des contraintes qui limitent le nombre de candidats à 11 par jour au lieu de 13 par inspecteur.

