Passe sanitaire : TousAntiCovid, l'application au cœur du dispositif

Le passe sanitaire, que le gouvernement français souhaite mettre en place, repose en partie sur l'utilisation de l'application TousAntiCovid. Sera-t-il toutefois possible de s'en passer ?

Avec le QR code et le passe sanitaire, le gouvernement mise sur les outils numériques pour circuler plus facilement. Pour les Français qui ne possèderaient pas de smartphone ou redouteraient de tomber en panne de batterie, le passe sanitaire pourra également être présenté sur des fiches papier, où apparaitront le QR code, les données d'identité, le numéro de passeport et la preuve d'avoir été vacciné, immunisé ou testé. Même procédé pour le cahier de rappel numérique dans les salles de sport ou restaurants, où des fiches papier seront laissées à disposition.

Codes électroniques cryptés

Où iront les données personnelles ? Pour le cahier de traçage numérique, les personnes seront enregistrées de manière anonyme. Les utilisateurs de l'application n'auront de leur côté pas besoin de fournir d'informations sur les endroits visités. "Il n'y a strictement aucune donnée qui est gardée", rassure Alain Griset, ministre délégué charge des petites et moyennes entreprises. Pour éviter les escroqueries aux faux tests PCR, ces outils digitaux fonctionnent avec des codes électroniques cryptés. Ce qui implique de prouver son identité et donc disposer "d'une carte nationale d'identité, ou d'un passeport ou d'un titre de séjour", indique Bastien Le Querrec, de l'association La Quadrature du cercle. Le texte de loi sera voté jeudi 27 mai à l'Assemblée.