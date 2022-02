Santé : les curistes sont de retour à Bagnoles-de-l'Orne

Corinne Lebars souffre de deux pathologies traitées à la cure de Bagnoles-de-l'Orne (Orne). Après la période du Covid-19, elle peut enfin bénéficier de soins adaptés à ses besoins. "Je devais faire une cure en avril 2020, qui a été annulée, comme vous pouvez l'imaginer. Je n'ai pu faire celle-ci qu'en août, mais dans des conditions qui ne permettaient pas une bonne prise en charge", explique-t-elle. La piscine était notamment fermée.



Les patients rassurés par le pass vaccinal

Les cures ont désormais le goût de la sécurité sanitaire, grâce à l'obligation du pass vaccinal. "Une fois que le pass vaccinal a été décrété et arrêté, ça a changé la confiance. Plutôt qu'avoir des appels pour informations, on avait plutôt des appels de réservations", explique Bruno Tola, directeur général du BO Resort. Près de 8 000 cures ont déjà été réservées en 2022, soit près de 900 de plus que l'année précédente.