Restrictions sanitaires : plusieurs allègements annoncés par le gouvernement

La France suit l'exemple du Royaume-Uni et annonce un allègement des contraintes sanitaires effectifs dès le mois de février. La décision a été prise le matin du jeudi 20 janvier, lors d'un conseil de défense.

Le retour à une vie normale pourrait bien commencer dès le mois de février, grâce à une levée des restrictions en deux étapes. "Cette vague exceptionnelle n'est pas terminée, mais je crois pouvoir vous dire que la situation commence à évoluer plus favorablement", a déclaré le Premier ministre Jean Castex jeudi 20 janvier, lors d'une conférence de presse.

Réouverture des discothèques le 16 février

La date du mercredi 2 février signera la fin du port du masque en extérieur, ainsi que celle des jauges pour les salles de spectacle, les stades et les salles de concert, lorsque le public sera assis. L'obligation du télétravail trois jours par semaine sera également levée à cette date. La seconde étape effective le 16 février, marquera le retour des consommations debout dans les bars et les restaurants, ainsi que la réouverture des discothèques. Le pass vaccinal entrera en vigueur le 24 janvier pour les personnes de plus de 16 ans.