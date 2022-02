Pass Vaccinal : une contamination au virus vaut une injection de vaccin

Olivier Véran, le ministre de la Santé a annoncé que le pic de contamination lié au variant Omicron est passé. Une nouvelle qui laisse entrevoir un peu d'espoir pour la fin des restrictions. En effet, le pass vaccinal pourrait être rapidement abandonné. Par ailleurs, le ministre de la Santé a annoncé des nouvelles règles concernant l'obtention du pass vaccinal. Les personnes ayant été infectées par le Covid-19 et ayant fait leurs deux doses de vaccin pourront se passer du rappel.





Une contamination égale une injection





Votre pass vaccinal est donc valide si vous avez reçu deux injections et une contamination au Covid-19 ou une injection et deux contaminations. L'ordre n'entre pas en compte dans la validité du pass. Par ailleurs, cette mesure pourrait être abandonnée avant la fin de l'été, au regard de l'évolution de la maladie en France. Cependant, le gouvernement reste sur ses gardes et n'exclut pas la possibilité d'une quatrième dose à l'automne.