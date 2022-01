Pass vaccinal : quelles règles pour les compétitions sportives ?

En Australie, il a juste tapé quelques balles avant d’être expulsé du pays. Novak Djokovic pourrait donc ne pas fouler le sol français fin mai pour Roland-Garros, sauf s’il se vaccine d’ici là. Ce sera le cas de Djokovic et de tout autre sportif français ou étranger. Dimanche 16 janvier, la ministre des Sports a clarifié la position du gouvernement vis-à-vis des compétitions sportives.

Plus de bulle sanitaire

Un revirement, puisqu’il y a encore quelques jours, la ministre et la Fédération de tennis travaillaient à un projet de bulle sanitaire pour tout sportif non-vacciné. Aujourd’hui, plus de bulle sanitaire, et la question se posera pour toutes les disciplines. Dans le football, des joueurs non-vaccinés ne pourront pas participer à des compétitions sur le sol français, et cela concerne plusieurs de nos internationaux. Le virus a déjà un impact sur les compétitions internationales, avec de nombreuses annulations, le vaccin en aura donc aussi. C’est Olivier Véran qui devrait déterminer si des sportifs avec des vaccins russe ou chinois par exemple, seront autorisés à jouer en France.