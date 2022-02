Pass vaccinal : La France insoumise soutient les "convois de la liberté", assure Adrien Quatennens

"Évidemment", La France insoumise soutient les "convois de la liberté", a assuré le député du Nord et coordinateur du mouvement, Adrien Quatennens, ce mercredi sur franceinfo. Des milliers d'opposants au pass vaccinal ont annoncé, sur les réseaux sociaux, leur intention de participer à cette action citoyenne prévue samedi et inspirée par celle des routiers canadiens. Depuis plus d'une semaine, ils paralysent la capitale, Ottawa, pour protester contre l'obligation vaccinale à laquelle ils sont soumis.

"Il faut abroger maintenant le pass vaccinal et en finir avec toutes ces mesures liberticides qui n'ont pas d'efficacité", a-t-il assuré. Si des militants de La France insoumise "souhaitent y aller, je les encourage à y aller", a-t-il insisté, rappelant qu'au-delà de la contestation du pass vaccinal, "il y a des revendications qui sont liées aux autres problématiques, notamment celle du pouvoir d'achat".