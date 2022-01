Pass vaccinal : « Pour changer les comportements de certains, il faut agir sur le quotidien », défend Julien Denormandie

46 élevages de volailles, notamment dans le sud-ouest, ont été fermés en raison de la grippe aviaire. "Ce matin, nous sommes à 55 élevages qui sont touchés par ce virus. C’est quasiment trois fois moins que l’année dernière à la même époque", explique Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture, invité des "4 Vérités" de France 2, vendredi 7 janvier.

"Deux tiers des députés LR n’ont pas voté en faveur du pass vaccinal"

Est-ce qu’un président de la République peut s’exprimer comme l’a fait Emmanuel Macron, en disant qu’il voulait "emmerder" les non-vaccinés ? "Quel contraste avec les oppositions. Cette semaine, elles n’ont pas assumé leur responsabilité. Là où les Français les assument et là où le gouvernement les assume. Deux tiers des députés Les Républicains n’ont pas voté en faveur du pass vaccinal", balaye le ministre de l’Agriculture.

Pourquoi ne pas instaurer la vaccination obligatoire ? "Il y a une question d’efficacité. Si demain on dit que la vaccination est obligatoire, comment vous faites concrètement ? Comment vous procédez aux contrôles ? Une amende va-t-elle changer les choses ? Non, soyons pragmatiques et efficaces. Pour changer les comportements de certains, il faut agir sur le quotidien, c’est ce que l’on fait avec le pass vaccinal", conclut Julien Denormandie.