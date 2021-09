Vrai ou fake Qui est Fabrice Di Vizio, fervent anti-pass sanitaire et avocat ?

Qui est Fabrice Di Vizio, fervent anti-pass sanitaire et avocat ?

"Nous nous battrons contre cette obligation vaccinale, et elle ne passera pas", affirme l'avocat Fabrice Di Vizio, face caméra, le 12 juillet 2021. Dès le début, il l'affirme, il fera tout contre la politique sanitaire du gouvernement. Devenu figure des anti-pass, aux côtés de Florian Philippot, il promet d'employer les grands moyens. Cette avalanche de procédures contre le gouvernement peut rapporter de l'argent. Via une association créée cet été, il propose de poursuivre des ministres, comme Olivier Véran, en vendant des modèles de plaintes. Après deux euros de frais juridiques, vous devez l'envoyer vous-même par la poste.

Connu pour ses coups d'éclats

Puis, il y a les conférences. Pour y assister, il faut payer 30 euros. Et Fabrice Di Vizio propose des vidéos, à quatre euros la location, et 16 euros l'achat. Même ses plus fidèles soutiens ne comprennent pas. Par téléphone, il assure que l'association rémunère trois juristes. Mais l'avocat est connu pour ne pas toujours être patient avec les clients mécontents. Aujourd'hui, il est visé par une enquête déontologique du Conseil de l'ordre des avocats de Paris. Il a annoncé mettre progressivement fin à ses activités publiques.