Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie a demandé mardi 13 juillet sur franceinfo de la "souplesse" et de la "compréhension dans la mise en œuvre des mesures qui touchent" les adolescents alors que le chef de l'Etat a annoncé l'élargissement du pass sanitaire à partir de 12 ans dans des lieux qui accueillent le public comme notamment les cinémas, parcs d'attractions, restaurants.

"Je pense qu'il faudra faire preuve de souplesse, de compréhension dans la mise en œuvre des mesures qui touchent les plus de 12 ans", a dit Bruno Le Maire. "Nous allons préciser tout cela dans les heures qui viennent avec l'ensemble des ministres concernés dans leur domaine de compétence", a-t-il ajouté après avoir indiqué qu'il avait lui-même pris rendez-vous hier pour faire vacciner un de ses fils âgé de treize ans. Sans préciser si c'était avant ou après l'allocution du président de la République.

"Etant moi-même, père de quatre enfants, je sais à quel point l'organisation des vacances d'été, c'est extrêmement compliqué. Les horaires de train, les déplacements, l'accès au restaurant, si on veut se faire un cinéma. Soyons souples et compréhensifs pour les adolescents, les enfants de plus de 12 ans", dit-il. "Je vous parle plus en père de famille qu'en ministre de l'Economie", a-t-il conclu.